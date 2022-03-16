Події

14:38 16.03.2022

Майже 10,5 тис. аптек відпускають ліки за програмою "Доступні ліки" - НСЗУ

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Відпуск ліків за програмою реімбурсації "Доступні ліки" здійснюють 1,183 тис. аптек у 10,482 тис. місцях відпуску ліків.

Такі дані наводить Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

За інформацією дашбордів НСЗУ, зокрема, найбільше місць відпуску ліків за програмою реімбурсації наразі в Харківській - 94 аптечні установи і 718 місць відпуску, Київській - 508 аптечних установ і 529 місць відпуску, Запорізькій - 59 аптечних установ (477 місць відпуску), Донецькій - 58 аптечних установ (432 місця відпуску) і Сумській областях - 46 аптечних установ (295 місць відпуску).

У Чернігівській області за програмою реімбурсації працюють 36 аптечних установ (247 місць відпуску), в Луганській - 22 аптечних установи (213 місця відпуску), Херсонській - 60 аптечних установ (267 місць відпуску), Миколаївській - 65 аптечних установ (278 місць відпуску).

Теги: #аптеки #реімбурсація
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