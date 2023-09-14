Медицина

14:41 14.09.2023

Програма реімбурсації у 2024 році не передбачатиме розширення нозологій, фокус буде спрямований на розлади психіки та поведінки - НСЗУ

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Програма реімбурсації у 2024 році не передбачатиме розширення нозологій, фокус буде спрямований на розлади психіки та поведінки - НСЗУ

Програма реімбурсації вартості лікарських засобів у 2024 році не передбачатиме розширення нозологій, буде сфокусована на розладах психіки та поведінки, повідомила начальниця відділу стратегії розвитку програми реімбурсації Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гнатюк.

"У 2024 році ми не розширюватимемо нозологій, ми працюватимемо всередині цих нозологій. Розлади психіки та поведінки – це той фокус, на який нині є запит у державі на розширення програми саме в цьому напрямі. Це те, з чим ми працюватимемо у 2024 році", - сказала вона під час форуму "Доступні ліки" в Києві.

Гнатюк зазначила, що на 2024 рік пріоритетом розвитку програми реімбурсації залишаться серцево-судинні захворювання, зокрема до програми можуть увійти антикоагулянти.

Програма розвиватиметься в напрямі пероральної терапії діабету, також розглядають можливість реімбурсації вартості медичних виробів із 2025 року.

"Головним інструментом програми залишиться Національний перелік основних лікарських засобів. Оновлення Нацпереліку та продовження переходу від централізованих програм до реімбурсації залишаться основними напрямами роботи", - наголосила Гнатюк.

Теги: #реімбурсація #напрям

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