Заяви до НСЗУ на контрактування за програмою реімбурсації на 2024 рік подали майже 1300 аптек

Заяви до Національної служби здоров'я України (НСЗУ) на контрактацію за програмою реімбурсації в рамках програми медичних гарантій (ПМГ) на 2024 рік станом на 15 січня подали 1295 аптечних закладів.

Як повідомляє НСЗУ у своєму телеграм-каналі, наразі обидві сторони вже підписали 1259 договорів, дев'ять, підписаних НСЗУ, очікують підписання другою стороною, 18 заяв повернуто на доопрацювання.

НСЗУ уточнює, що заяви про укладення договорів про реімбурсацію на 2024 рік можна подавати до 30 листопада 2024 року включно.

Раніше МОЗ наказом №29 від 4 січня 2024 року затвердило перелік граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби й медичні вироби, що підлягають реімбурсації за ПМГ. Він складається з трьох розділів: лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих ліків (74 позиції), препарати інсуліну (29 позицій), комбіновані лікарські засоби (чотири позиції).

Крім того, до переліку також увійшли тест-смужки для глюкометрів.

Загалом кількість позицій і нозологій залишилася такою самою, як і 2023 року.