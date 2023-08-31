Набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, куди увійшли препарати морфіну

Набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, до реєстру включено знеболювальні препарати морфіну для паліативних пацієнтів.

Як повідомляє у своєму пресрелізі Національна служба здоров'я України (НСЗУ), відсьогодні до програми реімбурсації увійшли шість препаратів морфіну в таблетках. Вартість чотирьох препаратів у межах програми покривається повністю, для двох потрібна доплата.

Препарати морфіну в рамках реімбурсації пацієнти зможуть отримати за електронним рецептом в аптеках, які законтрактовані НСЗУ.

"Отримати знеболювальні можуть пацієнти, у яких встановлено основний діагноз, паліативний статус і хронічний біль", - уточнює НСЗУ.

Крім того, НСЗУ нагадує, що з жовтня в рамках програми реімбурсації пацієнти з діабетом першого типу зможуть отримати тест-смужки.

Наразі учасниками програми реімбурсації є 13 568 аптек по всій країні.

В оновленому реєстрі наразі 515 торгових назв препаратів і медвиробів.