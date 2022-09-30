Аптеки продовжували роботу за програмою реімбурсації навіть на окупованих територіях – голова НСЗУ

Законтрактовані Національною службою здоров'я України аптеки продовжують роботу за програмою реімбурсації "Доступні ліки" навіть за умов тимчасової окупації, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Програма "Доступні ліки" працює і на окупованих територіях, і там, де тривають бойові дії. Наприклад, із 24 лютого аптеки Харківської області погасили понад 160 тис. рецептів на "доступні ліки", препарати отримали понад 45 тис. осіб. За програмою реімбурсації аптеки області продовжували забезпечувати людей з інсулінозалежним діабетом – 6940 осіб отримали життєво необхідні препарати", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Гусак, на Донеччині препарати за програмою "Доступні ліки" отримали 5816 українців, інсуліни – 2526 осіб.

Водночас вона зазначила, що багато аптек в окупації не можуть вносити дані в електронну систему охорони здоров'я (ЕСЗ), тому приймають і паперові рецепти.

Голова НСЗУ наголосила, що ЕСЗ і динаміка виписки та погашення рецептів відображають процеси міграції – як люди повертаються додому в повністю деокуповані Київську, Чернігівську та Сумську області.

"Починаючи з травня відбулося зростання кількості виписаних і погашених рецептів, а у червні-липні – повернення до показників довоєнного періоду", - сказала вона.



Повний текст інтерв'ю голови НСЗУ Наталії Гусак оприлюднено на головній сторінці агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua