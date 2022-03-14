На час воєнного стану в Україні інсуліни за програмою реімбурсації будуть безкоштовні

Усі 47 препаратів інсуліну, внесені до Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій (ПМГ), на період дії воєнного стану є повністю безкоштовними.

Це закріплено в постанові уряду від 12 березня.

Як уточнила Національна служба здоров'я України (НСЗУ), ті пацієнти, які раніше здійснювали доплату за отримані за програмою реімбурсації інсуліни, зможуть отримувати їх безкоштовно без створення нових планів лікування або нових рецептів, якщо попередній іще не погашений.

Раніше було затверджено зміни, що дали змогу в умовах воєнного стану отримувати інсулін і за електронним, і за паперовим рецептом.