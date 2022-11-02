Медицина

15:29 02.11.2022

Кабмін зобов'язав аптеки, які беруть участь у програмах реімбурсації, до 15 листопада подати звіти до ЕСОЗ

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Кабмін зобов'язав аптеки, які беруть участь у програмах реімбурсації, до 15 листопада подати звіти до ЕСОЗ

Кабінет Міністрів зобов'язав аптеки, які беруть участь у програмах реімбурсації вартості лікарських засобів, до 15 листопада подати звіти до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, відповідні зміни до деяких постанов про реалізацію Програми медичних гарантій (ПМГ) щодо відшкодування вартості лікзасобів (реімбурсації) уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

Зміни, зокрема, передбачають, що аптечні заклади, які вносили дані до ЕСОЗ та отримували кошти з держбюджету у межах ПМГ, зобов'язані подати звіти до 15 листопада 2022 року.

"Це дозволить здійснити їм перерахунок коштів за відпущені в особливий період лікарські засоби, у випадках, коли заклади вносили дані до ЕСОЗ, проте не подавали звітів до неї", - уточнює МОЗ.

У разі неподання звіту до 15 листопада вартість лікарських засобів, відшкодованих на підставі даних в ЕСОЗ, має бути повернена Національній службі здоров'я України (НСЗУ) через зменшення оплати у наступних періодах.

При цьому в МОЗ наголошують, що аптечні заклади, які перебувають у тимчасовій окупації або на територіях, де ведуться бойові дії, у разі відсутності технічної можливості вносити дані до ЕСОЗ, зможуть не вносити їх.

Відшкодування вартості лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, здійснюватиметься за звітами про відпуск ліків за паперовими рецептами.

Теги: #аптеки #звіти #реімбурсація

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