Інтерфакс-Україна
Події
05:45 19.02.2025

Трамп: ніколи не бачив жодного звіту щодо надання Україні $350 мільярдів допомоги від США

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Президент Дональд Трамп заявив, що США виділили Україні приблизно $350 мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння, а також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці Києва.

"Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть?", - заявив Трамп на пресконференції у Мар-а-Лаго.

Американський президент наголосив, що "ніколи не бачив жодного звіту про це".

За його словами, Європа витратила на допомогу Україні значно менше, хоча знаходиться територіально ближче.

"Європа внесла набагато менший відсоток – приблизно $100 мільярдів. Хоча для них ця війна має більший вплив, ніж для нас: нас відділяє океан, а їх – ні", - зазначив Трамп.

Разом з тим, він заявив, що йому "подобається Зеленський особисто". "Він хороший, але це не має значення. Мене хвилює виконання завдання. У нього є лідерство, але попри це він дозволив війні тривати, хоча вона не мала б навіть початися, навіть без Сполучених Штатів", - сказав Трамп.

Також Трамп назвав свого попередника Джозефа Байдена "абсолютно некомпететним", який "не мав уявлення, що робить та робив багато помилок і рішень". "Це щось, що ніколи не мало статися, і не сталося б, я це обговорював з путіним. Президент путін і я говорили про Україну, це було важливо… Але не було жодного шансу, що він туди піде, і я йому казав: "Не йди"… і він це повністю зрозумів. Але я цікавлюсь тільки одним - я хочу побачити, чи зможу я врятувати мільйони життів. Це може навіть призвести до Третьої світової війни", - зазначив Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=s4_oK1KBw7Q

Теги: #допомога #трамп #сша #звіти

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