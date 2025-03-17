ДОТ планує впровадити механізм реімбурсації в речовому забезпеченні військових цього року

Державний оператор тилу планує впровадити механізм реімбурсації в речовому забезпеченні військових уже цього року, повідомила директорка напряму речового забезпечення ДОТ Вікторія Виноградова у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що такий підхід давно працює в країнах НАТО, забезпечуючи бійцям гнучкість у виборі спорядження.

«Протягом року ми отримували запити від військових щодо потреб у певних видах екіпірування, які не покриваються централізованими закупівлями. Зазвичай ці позиції закриваються за власний кошт військових або завдяки допомозі волонтерів», - наголосили в ДОТ.

Виноградова підкреслила, що модель реімбурсації дозволить змінити цю ситуацію - військові отримають певний бюджет від держави, який зможуть використати для придбання необхідного спорядження відповідно до особистих потреб. Водночас, ці товари мають бути прийняті на забезпечення військ та виготовлені відповідно до вимог технічних специфікацій. Крім того, постачальники будуть попередньо верифіковуватись, що гарантуватиме якість продукції.

«У другому кварталі цього року ДОТ розробить дорожню карту реалізації проєкту, яка буде узгоджена з усіма ключовими стейкхолдерами. Це дозволить забезпечити ефективне впровадження та адаптацію реімбурсації в системі речового забезпечення ЗСУ», - пояснили у ДОТ.

Заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса у Facebook написав, що Нещодавно петиція про те, щоб надавати військовослужбовцям можливість самим обирати собі спорядження, набрала 25 тисяч голосів.

«Якщо коротко, ідея в тому, щоб військовий купував те, що йому найкраще підходить, а держава потім це компенсувала частково чи повністю. Державний оператор тилу вже працює над тим, як це можна було б реалізувати. Тут дуже багато нюансів та обмежень, бо з одного боку, ми хотіли б, щоб вибір був широким, а з іншого - держава несе відповідальність за якість спорядження та безпеку», - зазначив він.