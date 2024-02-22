Медицина

20:01 22.02.2024

Розширення номенклатури програми реімбурсації стимулюватиме виробництво ліків, що входять до Нацпереліку, - думка

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Розширення номенклатури програми реімбурсації стимулюватиме виробництво ліків, що входять до Нацпереліку, - думка

Розширення номенклатури програми реімбурсації вартості лікарських засобів стимулюватиме виробництво препаратів, що входять до національного переліку, вважає виконавчий директор фармкомпанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Розширення номенклатури ліків, які закуповуються або реімбурсуються державою, стимулюватиме виробництво вітчизняними фармкомпаніями ліків із нацпереліку. Цей підхід сприятиме розвитку внутрішнього фармринку, зменшить залежність від імпорту та забезпечить більше населення доступом до необхідних ліків", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Костюк зазначив, що "Фармак" постачає державі в рамках держзакупівель, зокрема, антитромботичні, рентгенконтрастні, противиразкові препарати, засоби для лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, антигрибкові, протизапальні препарати. Крім того, в рамках програми реімбурсації компанія постачає препарати інсуліну, антидіабетичні засоби та гормони.

"Через війну купівельна спроможність населення в Україні значно знизилася. Зважаючи на це, ми вважаємо, що держава має розширити номенклатуру ліків у програмі реімбурсації, щоб національні виробники були готові адаптувати свої виробничі плани до нинішніх потреб суспільства", - сказав він.

За словами Костюка, наразі частка участі в держзакупівлях і програмі реімбурсації становить близько 14% загального обсягу продажів "Фармаку" на внутрішньому ринку.

АТ "Фармак" - лідер фармринку України в грошовому виразі. Виробляє лікарські засоби в усіх 14 терапевтичних групах. Серед основних напрямів - протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щороку компанія виводить на ринок близько 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів. Наразі в розробці перебувають близько 100 лікарських засобів.

Продукцію "Фармак" експортують до більш ніж 50 країн світу, серед них - Франція, Швейцарія, Німеччина, Велика Британія, Мексика, Австралія, Гонконг, В'єтнам, ОАЕ та ін.

Теги: #ліки #виробництво #реімбурсація

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