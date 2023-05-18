Кулеба назвав три ключові напрями консолідації партнерів України: Членство в НАТО, авіаційна коаліція та санкції

Міністерство закордонних справ України приділяє пріоритетну увагу досягненню консенсусу партнерів за трьома ключовими рішеннями: вступ України до НАТО, надання Україні західних літаків і запровадження нових жорстких санкцій проти РФ, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба, виступаючи онлайн на конференції Strategic Ark, організованій Польським інститутом міжнародних відносин, наголосив на єдності поглядів України та Польщі й зазначив, що дві країни спільно працюють для досягнення єдності міжнародної коаліції щодо низки конкретних рішень.

"Наразі найширша єдність країн потрібна навколо позиції, що Україна має перемогти в цій війні на умовах, визначених самою Україною. Країни, які визначать це своєю метою, починають швидко ухвалювати правильні рішення. Пріоритетні кроки, над побудовою консенсусу щодо яких ми наразі працюємо, - це членство України в НАТО, авіаційна коаліція і воля для запровадження нових жорстких санкцій проти Росії. Є багато інших важливих кроків, але ці три ключові", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України нагадав, що на Саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне отримати рішення, яке визначить алгоритм її вступу до Північноатлантичного альянсу.

"Простіше кажучи, ми схвалюватимемо будь-який конкретний крок, який союзники зможуть зробити на шляху до членства України в НАТО", - наголосив він.