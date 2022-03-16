Події

14:14 16.03.2022

У школах Львова розпочали навчання понад 2 тисячі дітей вимушених переселенців – мерія

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Львів. 16 березня. ІНТРФАКС-УКРАЇНА – 2 115 дітей вимушених переселенців залучено до онлайн-навчання у Львові, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Станом на 16 березня навчаються 73 тисячі львівських учнів та 2 115 вимушено переміщених українців", – зазначено у повідомленні.

За даними міськради, 73 тисячі – це 84% від загальної кількості учнів львівських шкіл.

Наразі у приміщеннях львівських шкіл проживають у середньому від 40 до 100 вимушено переміщених осіб.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у Львові перебувають до 200 тисяч вимушено переміщених осіб із фронтових районів України.

Теги: #львів #школи #переселенці
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