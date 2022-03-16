Події

14:01 16.03.2022

ЗСУ у Чернігові збили ще один ворожий Су-34

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ЗСУ у Чернігові збили ще один ворожий Су-34

У Чернігові українські захисники збили ще один ворожий Су-34, тривають пошуки пілотів, повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Оборонці Чернігова збили ще один Су-34! Зранку окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними і Збройні сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак! Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК "Північ" влучно згорнули його "роботу", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Пілоти десантувалися, тривають їх пошуки.

Джерело: https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2099939120186875

Теги: #рф #літак #чернігів
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