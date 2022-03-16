Україна закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону й надати їй системи ППО і ПРО - МЗС

Україна ціною численних людських жертв стримує російського агресора на порозі ЄС і НАТО, тому закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону над Україною та посилити її оборонні можливості, надавши Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони, заявило Міністерство закордонних справ України.

"У цей вирішальний момент історії Європи, коли Україна ціною численних людських жертв стримує російського агресора на порозі ЄС та НАТО, ми вкотре закликаємо наших партнерів якнайскоріше запровадити безпольотну зону над Україною та посилити наші оборонні спроможності, надавши Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тільки спільними зусиллями ми зможемо приборкати російського агресора, відновити міжнародний порядок, нейтралізувати загрози для безпеки та стабільності у Європі", - йдеться в коментарі МЗС щодо проведення Росією незаконного "референдуму" в Криму вісім років тому.

У зовнішньополітичному відомстві України наголосили, що РФ має зупинити війну проти України, вивести свої війська з усієї території України, зокрема з Кримського півострова, звільнити усіх незаконно утримуваних жителів Криму та відшкодувати всю завдану Росією шкоду.

Крім того, в МЗС зазначили, що Україна високо цінує підтримку міжнародною спільнотою, зокрема учасниками Міжнародної Кримської платформи, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також солідарність з Україною в цей складний для нас період. Ми вдячні за усю військово-політичну та гуманітарну підтримку, надану Україні та її громадянам іноземними партнерами.

У коментарі зазначається, що 16 березня 2014 року Російська Федерація, захопивши збройним шляхом владу в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, провела так званий референдум про статус Криму. В міністерстві наголосили, що незаконне "волевиявлення" під прицілом автоматів російських військових суперечило Конституції та законам України, грубо порушило норми міжнародного права, міжнародні зобов'язання РФ згідно з двосторонніми договорами з Україною і Будапештський меморандум.

"Як показав час, це стало першим етапом реалізації плану Москви, спрямованого на руйнування української державності та розширення геополітичного домінування РФ в регіоні. Через вісім років тотальної мілітаризації Криму та нарощування російського військового потенціалу Кремль вчинив наступний акт збройної агресії та підло напав на Україну, розв’язавши повномасштабну війну в Європі", - розповіли в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України звернули увагу на те, що територія півострова й акваторія Чорного та Азовського морів стали плацдармами наступальної сухопутної операції російських збройних сил на півдні України та варварського ракетного обстрілу українських міст і цивільних об'єктів.

"Призовники з Криму були кинуті у вир російсько-української війни. Росія знову цинічно порушила норми міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, а також основи людяності та моралі", - наголосило МЗС України.

Також зазначається, що в 2014 році Росія стала на шлях міжнародної ізоляції - була виключена з Групи восьми, позбавлена голосу в ПАРЄ, стала суб'єктом позовів до міжнародних судових інстанцій і фігурантом інтернаціональних санкцій.

"Нині ізоляція Росії стала фактично повною, а сама Російська Федерація - абсолютним лідером обмежувальних заходів, запроваджених щодо неї міжнародною спільнотою. Українська дипломатична служба продовжить роботу з партнерами з метою подальшого їх посилення", - додали в МЗС.

У коментарі повідомляється, що РФ продовжує переслідування та нелегальне позбавлення волі корінного народу Криму. Сьогодні затримали трьох кримських татар – правозахисника Абдурешіда Джеппарова, який у 2020 році був номінований на Нобелівську премію миру, а також Якубова Февзі та Мухаммед-Алі Джеппарова.

"Ми повернемо Крим та кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і змусимо Росію та її керівництво відповісти за усі злочини, вчинені нею в Україні. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження. Вже сьогодні очікуємо на рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього", - заявило МЗС України.