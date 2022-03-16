Події

12:47 16.03.2022

МВС Молдови нарахувало 100 тис. українських біженців на території країни

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Трохи більше ніж 100 тисяч біженців з України наразі перебувають у Молдові, повідомив голова інспекції з надзвичайних ситуацій МВС республіки Александр Опря.

"На території Молдови продовжують залишатися 100 832 громадяни України, майже половина з них - неповнолітні. Загалом до бюро з міграції та притулку МВС Молдови подано 4 748 заяв на надання притулку, приблизно половина з них - від громадян інших країн, що евакуювалися з України", – повідомив Опря у середу журналістам.

За його словами, загалом із 24 лютого до 16 березня до Молдови в'їхали 309 723 біженці з України, виїхали з країни 207 671.

Опря зазначив, що потік біженців поступово скорочується, з 8 березня кількість переселенців на території Молдови скоротилася зі 130 тис. до 100 тис. Це стало можливим завдяки домовленостям із Румунією та іншими країнами Євросоюзу, які погодилися організувати "зелені коридори" для транзиту біженців через Молдову до країн ЄС.

Теги: #молдова #біженці
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