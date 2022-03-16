SkyUp пропонує іноземним авіаперевізникам узяти в мокрий лізинг 15 її літаків

Авіакомпанія SkyUp (Київ) готова передати 15 літаків Boeing-737 у мокрий лізинг (з екіпажем) іноземним авіакомпаніям, які не літають до Росії та Білорусі.

"Ми, українська авіакомпанія SkyUp Airlines, звертаємося до світової авіаційної родини з закликом підтримати нас і Україну в цій боротьбі. У нашому авіапарку 15 середньомагістральних літаків Boeing-737, середній вік яких становить 12 років. Усі вони готові до роботи, й ми надаємо їх у використання в мокрий лізинг", - повідомляється на сайті компанії.

У SkyUp зазначили, що, "взявши в користування наші літаки, ви допоможете нам продовжувати нашу діяльність під час війни та платити податки в державну казну, зберігати робочі місця 1,3 тис. співробітників і підтримувати постраждалих українців - кожен десятий долар або євро спрямуємо на допомогу жертвам війни".

Як повідомлялося, з 2:45 за київським часом 24 лютого 2022 року повітряний простір України закритий для цивільних перевезень.