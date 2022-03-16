Події

12:33 16.03.2022

SkyUp пропонує іноземним авіаперевізникам узяти в мокрий лізинг 15 її літаків

1 хв читати

Авіакомпанія SkyUp (Київ) готова передати 15 літаків Boeing-737 у мокрий лізинг (з екіпажем) іноземним авіакомпаніям, які не літають до Росії та Білорусі.

"Ми, українська авіакомпанія SkyUp Airlines, звертаємося до світової авіаційної родини з закликом підтримати нас і Україну в цій боротьбі. У нашому авіапарку 15 середньомагістральних літаків Boeing-737, середній вік яких становить 12 років. Усі вони готові до роботи, й ми надаємо їх у використання в мокрий лізинг", - повідомляється на сайті компанії.

У SkyUp зазначили, що, "взявши в користування наші літаки, ви допоможете нам продовжувати нашу діяльність під час війни та платити податки в державну казну, зберігати робочі місця 1,3 тис. співробітників і підтримувати постраждалих українців - кожен десятий долар або євро спрямуємо на допомогу жертвам війни".

Як повідомлялося, з 2:45 за київським часом 24 лютого 2022 року повітряний простір України закритий для цивільних перевезень.

Теги: #авіакомпанія #лізинг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 11.03.2022
Бразильська авіакомпанія Azul запустила віртуальні авіарейси для збирання коштів на підтримку українських біженців

Бразильська авіакомпанія Azul запустила віртуальні авіарейси для збирання коштів на підтримку українських біженців

22:57 10.03.2022
Турецька авіакомпанія Pegasus оголосила про скасування всіх рейсів до Росії з 13 по 27 березня

Турецька авіакомпанія Pegasus оголосила про скасування всіх рейсів до Росії з 13 по 27 березня

19:03 25.02.2022
Американська Delta Airlines призупинила співпрацю з "Аерофлотом"

Американська Delta Airlines призупинила співпрацю з "Аерофлотом"

20:26 14.02.2022
У МАУ заявляють, що компанія продовжить здійснювати рейси без змін

У МАУ заявляють, що компанія продовжить здійснювати рейси без змін

15:53 13.02.2022
SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого

SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого

07:34 13.02.2022
KLM оголосила про зупинення польотів в Україну

KLM оголосила про зупинення польотів в Україну

17:16 07.02.2022
Переваги української авіакомпаніі WINDROSE

Переваги української авіакомпаніі WINDROSE

07:43 16.01.2022
Авіаперевізник Air Ocean тимчасово припиняє свої рейси

Авіаперевізник Air Ocean тимчасово припиняє свої рейси

11:28 12.01.2022
Поява державіакомпанії дасть авіаринку України більший доступ до необхідних авіації рішень, вважають у "МАУ"

Поява державіакомпанії дасть авіаринку України більший доступ до необхідних авіації рішень, вважають у "МАУ"

20:47 21.12.2021
Уряд України дозволив державіаперевізнику витратити статутний капітал на придбання авіакомпанії

Уряд України дозволив державіаперевізнику витратити статутний капітал на придбання авіакомпанії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

Зеленський: Ми не складемо зброї до нашої перемоги

Модель нейтралітету України може бути лише українською - Подоляк

Україна закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону й надати їй системи ППО і ПРО - МЗС

Президент МКЧХ приїхав до Києва

ОСТАННЄ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО ЗАГАЛЬНОАЦІОНАЛЬНУ ХВИЛИНУ МОВЧАННЯ У ПАМ'ЯТЬ ПРО ТИХ, ХТО ЗАГИНУВ У "НАШІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ"

Чим раніше світ розірве всі зв'язки з РФ, тим краще - Кулеба

Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

ОКУПАНТИ В МАРІУПОЛІ ЗІГНАЛИ ЛЮДЕЙ В ОБЛАСНУ ЛІКАРНЮ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЇЇ ЯК ВОГНЕВУ ПОЗИЦІЮ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Зеленський: Ми не складемо зброї до нашої перемоги

ПРОКУРОР МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ВЖЕ В УКРАЇНІ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Шмигаль та прем'єр Австралії обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію

Японія позбавить Москву режиму найбільшого сприяння торгівлі

Модель нейтралітету України може бути лише українською - Подоляк

Україна закликає партнерів якнайшвидше запровадити безпольотну зону й надати їй системи ППО і ПРО - МЗС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА