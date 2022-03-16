90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю у разі посилення війни – ПРООН

За попередніми оцінками, 90% населення України може зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю у разі посилення війни, що відкине країну та весь регіон на декілька десятиліть тому і залишить наступним поколінням глибокі соціально-економічні шрами, свідчить прогноз Програми розвитку Організації Об'єднаних націй (ПРООН).

"Згідно з попереднім прогнозом, оприлюдненим сьогодні ПРООН, у разі продовження затяжної війни в Україні можуть бути втрачені 18 років соціально-економічних досягнень, одночасно майже третина населення житиме за межею бідності, а ще 62% постануть перед високим ризиком зубожіння протягом наступних дванадцяти місяців", - ідеться у пресрелізі, поширеному пресслужбою ПРООН у середу.

Керівник ПРООН Ахім Штайнер заявив, що війна в Україні викликає неймовірні людські страждання через трагічну загибель і вимушене переміщення мільйонів людей.

"Необхідність негайної гуманітарної допомоги українцям має першорядне значення, натомість важкі наслідки затяжної війни для розвитку країни стають дедалі очевиднішими. Тривожний економічний спад, а також страждання й труднощі, які він принесе і без того травмованому населенню, тепер мають бути у центрі уваги. Ще є час зупинити цю похмуру тенденцію", - наголосив Штайнер.

На основі свого багаторічного довірчого партнерства з урядом України, ПРООН працює у всіх 24 областях (адміністративних одиницях) України з більше ніж 332 міськими адміністраціями, 15 хабами організацій громадянського суспільства та понад 17 бізнес-об'єднаннями малих та середніх підприємств у всій країні. У межах скоординованих заходів реагування групи агентств ООН, що працюють в Україні, ПРООН використовує цю широку мережу для надання негайної масштабної підтримки народу України, зосередившись на оперативному реагуванні на кризу та підтримці ключових державних функцій щодо управління надзвичайними ситуаціями та надання державних послуг.

"Щоб уникнути подальших страждань, руйнувань та зубожіння, необхідно якнайшвидше відновити мир. Засвідчуючи непохитну солідарність ООН з українським народом, ПРООН ставить своїм першочерговим пріоритетом надання допомоги Україні у збереженні набутих досягнень у сфері розвитку. Ця допомога, зокрема, передбачає сприяння уряду у збереженні найважливіших структур управління та державних послуг, які є фундаментальними для кожного суспільства", - розповів Штайнер.

ПРООН зазначає, що за підрахунками уряду, збитки, завдані знищенням інфраструктури, будівель, доріг, мостів, лікарень, шкіл та інших матеріальних цінностей, становлять щонайменше 100 млрд доларів США. Війна призвела до повного закриття 50% українських підприємств, тоді як інша половина змушена працювати значно нижче за свої можливості.

Крім того, зазначається, що як одне з найбільших агентств ООН, що діють в Україні, ПРООН продовжувала працювати протягом усього конфлікту і наразі посилює свою активність за рахунок цілеспрямованого залучення ресурсів та фахівців у таких ключових сферах, як розчищення завалів, оцінка збитків та забезпечення засобів до існування (зокрема грошової допомоги) у надзвичайних ситуаціях, а також пропонує можливості для оперативного планування та платформи для партнерів із розвитку та гуманітарних питань для надання та масштабування підтримки уряду та народу України.

У ПРООН звернули увагу на те, що низка політичних заходів найближчими тижнями могла б пом'якшити зубожіння в міру розгортання військових дій. Враховуючи масштаб потреб і пріоритетів, а також потужну інфраструктуру банківських і фінансових послуг у країні, ПРООН приєднується до ініціативи Кризового координатора ООН, що полягає у використанні багатоцільової грошової допомоги, яка могла б охопити найбільшу кількість людей у всій країні.

"Наприклад, за попередніми оцінками ПРООН, широкомасштабна операція з екстреного переказу приблизно 250 мільйонів доларів США за місяць частково покриє втрату доходів 2,6 мільйона людей, які інакше можуть опинитися в злиднях. Амбіційніший тимчасовий базовий дохід, що забезпечує базовий дохід у розмірі 5,50 доларів США за день на людину, становитиме 430 мільйонів доларів за місяць виходячи з початкових оцінок", - пояснили в організації.