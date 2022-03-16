UHRA сприяє працевлаштуванню українських готельєрів у ЄС під час вимушеної еміграції

Ukrainian Hotel & Resort Association (UHRA) працює над забезпеченням можливостей для українських готельєрів бути зайнятими під час вимушеної еміграції.

Як повідомила президент UHRA Ірина Седлецька у Facebook, передусім ідеться про Польщу та Румунію.

"У Румунії завдяки дружнім відносинам із президентом Federația Industriei Hoteliere din Româniaei Калін Іле вдалося домовитися про пріоритетне сприяння біженцям з України в пошуку роботи в готелях Румунії, а також в інших сферах економіки Румунії, за допомогою ресурсу https://jobs4ukr.com/jobs. Із початком підготовки до літнього туристичного сезону готелі регіону Констанца (курортний регіон на Чорному морі) з готелями-членами FIHR буде домовлено про пріоритетний розгляд українців як кандидатів на роботу", - повідомила Седлецька.

Як повідомляється, Анастасію Романенко призначено координатором і регіональним представником UHRA в Румунії з усіх питань українсько-румунської кооперації щодо розміщення українських біженців у румунських готелях та інших приміщеннях, тимчасової зайнятості та іншої підтримки членів.

https://www.facebook.com/nastasia85

https://www.facebook.com/irina.sedletskaya.7