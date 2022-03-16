Події

09:51 16.03.2022

Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

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Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

Київ вистоїть, оборона столиці – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави", - написав Залужний у своєму фейсбуці.

Він наголосив, що також до оборони Києва масово долучаються жителі міста.

"Київ вистоїть!" - наголосив Залужний.

 

Теги: #рф #оборона #війна #зсу
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