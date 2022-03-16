Події

09:44 16.03.2022

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

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З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини та понад 100 поранені, РФ убиває щонайменше п'ятьох українських дітей за день, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Російська війна проти українських дітей - 103 загинуло і більше ніж 100 поранено. Загарбники вбивають щонайменше п'ятьох наших дітей щодня. Сьогодні вранці офіційна цифра перетнула критичну і страшну відмітку 100. Дані не остаточні - в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях в прокурорів та правоохоронців немає можливості оглядати місця обстрілів", - написала вона у своєму фейсбуці.

Венедіктова зазначила, що агресор розбомбив уже понад 400 навчальних закладів, 59 – стерті із землі.

З цього приводу вона звернулася до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів та Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.

"Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняли рішення про реалізацію місії по оцінці порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні", - наголосила Венедіктова.

 

Теги: #рф #діти #війна
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