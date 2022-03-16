Події

00:52 16.03.2022

Від початку військової агресії Росії в Україні противник втратив до 40% підрозділів – Генштаб

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Російська армія, котра бере участь у воєнних діях на території України, втратила до 40% підрозділів. Окупанти зазнають втрат і зупинені на всіх напрямках, повідомили у Генштабі.

"Станом на 15 березня 2022 року ворог втратив (знищено повністю або втрачено боєздатність) до 40% підрозділів, залучених до так званої "операції" на території України. Триває наступальна операція проти України. Завдання з розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противник не виконав. Водночас окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", – йдеться у зведенні на сторінці Генштабу у фейсбуку станом на північ середи.

Зокрема, ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців із числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російське військове керівництво ухвалило рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території Російської Федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України.

На Волинському напрямку дії противника змін не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120 окремої мотострілецької бригади (Мінськ) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зазнавши втрат, ворог, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд із цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. У результаті ефективних дій ЗС України ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на розвідці. Є проблеми з забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм. Успіхів не має.

На Донецькому напрямку ворог здійснив невдалу спробу просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, унаслідок чого окупанти зазнали значних втрат і були змушені відійти у вихідне положення. В районі Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки.

Найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Завдяки ефективній роботі підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових гелікоптерів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Теги: #війна #росія #зведення
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