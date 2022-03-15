Події

22:12 15.03.2022

У вівторок із 9 узгоджених гумкоридорів спрацювали 7, у середу евакуації на Київщині не буде - Верещук

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Із дев'яти узгоджених на вівторок коридорів спрацювали сім, повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Загалом за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалося сьогодні врятувати 28 тис. 893 особи з заблокованих населених пунктів", - сказала вона на брифінгу у вівторок увечері.

Верещук зазначила, що коридором із Маріуполя було врятовано близько 20 тис людей. Із Маріуполя в напрямку Запоріжжя через Бердянськ сьогодні виїхали понад 4 тис. приватних автомобілів. З них 570 прибули до Запоріжжя, решта залишилися на ночівлю в Бердянську та інших населених пунктах.

Вона також повідомила, що всупереч домовленостям були заблоковані в Бердянську автобуси для евакуації з Маріуполя людей, зокрема громадян Туреччини та Греції, які не мають особистих автомобілів.

"Зараз російські ЗМІ атакують людей, які виїхали гуманітарним коридором із Маріуполя. Пропагандисти вимагають на камеру розповісти, як полк "Азов" не випускав жителів із міста… Вони ліплять черговий фейк. Єдина причина, через яку українські військові просили повернутися до міста, – це обстріли з боку РФ. Щойно військові отримали підтвердження, що проїзд коридором можливий, він був дозволений", - наголосила віцепрем'єр.

Верещук поінформувала, що 15 березня в Сумській області було евакуйовано 8 тис. 533 особи, зокрема із Сум – 6 тис. 950 осіб.

Харківська область – евакуйовано 320 підопічних і співробітників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Крім того, наголосила Верещук, порушення режиму тиші з боку російських військових удруге не дозволили евакуювати людей із сіл Богданівка та Нова Богданівка, села Бобрик Київської області.

"Завтра плануємо продовжити роботу гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей із міста Ізюм", - сказала віцепрем'єр.

При цьому, за її словами, в Київській області евакуація 16 березня не проводитиметься у зв'язку з комендантською годиною, яка триватиме до ранку 17 березня.

Теги: #ситуація #гумкоридори
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