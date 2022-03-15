Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

Переговори між делегаціями України та РФ триватимуть завтра, переговорний процес є дуже складним, є принципові протиріччя, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Продовжимо завтра. Дуже складний і в'язкий переговорний процес. Є принципові протиріччя. Але, безперечно, є місце для компромісу. У перерві роботу в підгрупах буде продовжено...", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503817372205043724