До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медвєдєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

В оновлений британський список санкцій потрапили близько 350 російських фізичних і юридичних осіб, зокрема, прем'єр РФ Михайло Мішустін і мер Москви Сергій Собянін.

Також у вівторок до списку санкцій Великої Британії були внесені: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, міністр оборони Сергій Шойгу, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, голова МВС Володимир Колокольцев, голова Росгвардії Віктор Золотов, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, спеціальний питанням природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

Також у списку підприємець Роман Ротенберг та син бізнесмена Аркадія Ротенберга – Павло. У списку є бізнесмен Дмитро Мазепін, його син Микита, а також представник МЗС РФ Марія Захарова, журналіст Володимир Соловйов, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Серед бізнесменів, що потрапили під санкції, значаться і Петро Авен, Михайло Фрідман, Андрій Мельниченко, Олександр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитро Пумпянський та його син Олександр, колишній перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов, голова Інтер РАТ Борис Ковальчук.

Крім того, до санкційних списків потрапили секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак, президент ПАТ "Ростелеком" Михайло Осєєвський, підприємці та топ-менеджери Андрій Гур'єв, Дмитро Конов, Михайло Полубоярінов.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на відвідування Великобританії.

Пізніше у вівторок Великобританія включила до списків санкцій ряд російських компаній. Серед них - російська страхова компанія "Согаз", АТ "Зеленодольський завод імені О. М. Горького", компанія "Роснефть-Аеро".

Крім того, під санкції потрапили "Агентство інтернет-досліджень" та інтернет-журнал "Новий східний огляд".

Заходи щодо цих організацій мають на увазі заморожування активів.