Джен Псакі: Ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, не має там рахунків

Прессекретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи санкції, введені зокрема проти неї російською владою, повідомила про відсутність у неї, як і в інших персон, планів відвідування Росії із туристичними цілями.

"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ", - сказала вона у відповідь на відповідне запитання журналіста.

Раніше у вівторок МЗС Росії повідомило про упровадження персональних санкцій щодо президента США Джо Байдена, держсекретаря США Ентоні Блінкена та низки інших високопосадовців та військових американської адміністрації.

"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій (через вторгнення Росії в Україну та продовження нарощування РФ військової агресії – ІФ), які забороняють, окрім іншого, в'їзд до США для вищих посадових осіб РФ, з 15 березня цього року в російський "стоп-лист" "включаються на основі взаємності президент Дж.Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони (Ллойд) Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів (Марк) Міллі, а також низка керівників відомств та відомих американських діячів", - йдеться у заяві МЗС РФ, поширеній у вівторок.

До російського санкційного листа також включені помічник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, син президента США Хантер Байден, колишній держсекретар США та колишній кандидат у президенти Хілларі Клінтон, перший заступник міністра фінансів Адевейл Адеємо та президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.