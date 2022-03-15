Події

20:26 15.03.2022

Джен Псакі: Ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, не має там рахунків

2 хв читати

Прессекретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи санкції, введені зокрема проти неї російською владою, повідомила про відсутність у неї, як і в інших персон, планів відвідування Росії із туристичними цілями.

"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ", - сказала вона у відповідь на відповідне запитання журналіста.

Раніше у вівторок МЗС Росії повідомило про упровадження персональних санкцій щодо президента США Джо Байдена, держсекретаря США Ентоні Блінкена та низки інших високопосадовців та військових американської адміністрації.

"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій (через вторгнення Росії в Україну та продовження нарощування РФ військової агресії – ІФ), які забороняють, окрім іншого, в'їзд до США для вищих посадових осіб РФ, з 15 березня цього року в російський "стоп-лист" "включаються на основі взаємності президент Дж.Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони (Ллойд) Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів (Марк) Міллі, а також низка керівників відомств та відомих американських діячів", - йдеться у заяві МЗС РФ, поширеній у вівторок.

До російського санкційного листа також включені помічник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, син президента США Хантер Байден, колишній держсекретар США та колишній кандидат у президенти Хілларі Клінтон, перший заступник міністра фінансів Адевейл Адеємо та президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Теги: #сша #росія #адміністрація #реакція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 15.03.2022
До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медвєдєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медвєдєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

21:37 15.03.2022
Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

21:16 15.03.2022
Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

21:10 15.03.2022
Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на РФ та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на РФ та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

20:16 15.03.2022
Байден відвідає Європу наступного тижня для обговорення з європейськими лідерами вторгнення РФ до України

Байден відвідає Європу наступного тижня для обговорення з європейськими лідерами вторгнення РФ до України

19:49 15.03.2022
ЄС упроваджує санкції щодо дев'яти структур РФ, включаючи "Рособоронекспорт", "Уралвагонзавод"

ЄС упроваджує санкції щодо дев'яти структур РФ, включаючи "Рособоронекспорт", "Уралвагонзавод"

19:45 15.03.2022
Глава МЗС Туреччини в середу проведе переговори в Москві, а в четвер - в Україні - Ердоган

Глава МЗС Туреччини в середу проведе переговори в Москві, а в четвер - в Україні - Ердоган

19:28 15.03.2022
Набув чинності четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії

Набув чинності четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії

19:27 15.03.2022
Рашніков, Абрамович, Шохін, Худавердян, Рашевський, Хан, Кузьмичов, Керімов, Рюмін – під санкціями ЄС

Рашніков, Абрамович, Шохін, Худавердян, Рашевський, Хан, Кузьмичов, Керімов, Рюмін – під санкціями ЄС

18:28 15.03.2022
США внесли до санкційного списку дружину Лукашенка

США внесли до санкційного списку дружину Лукашенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

Рашніков, Абрамович, Шохін, Худавердян, Рашевський, Хан, Кузьмичов, Керімов, Рюмін – під санкціями ЄС

Зеленський у зверненні до парламентарів Канади: Ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти

На Запоріжжі запущено супутниковий інтернет Starlink - голова Запорізької ОВА

РФ виходить із Ради Європи

ОСТАННЄ

Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

З початку війни в Україні росіянами знищено 3,5 тис. об'єктів інфраструктури, зокрема, 165 об'єктів життєзабезпечення населення – Монастирський

Військові РФ розстріляли трьох юнаків у Чернігівській області, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Харків'янку, яка передавала окупантам відомості про техніку та особовий склад ЗС України, взяли під варту – прокуратура

Президента США очікують на саміті ЄС у Брюсселі 24 березня – голова Євроради

Близько 20 тис. людей виїхали з Маріуполя на особистих авто через гуманітарний коридор – заступник голови ОП Тимошенко

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, поранені двоє людей – голова ОВА

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис. – МВС

Рада збільшила витрати на армію в 2022 році на 67,6 млрд грн за рахунок кредиту Великої Британії на 1,7 млрд фунтів

Україна може розраховувати на допомогу друзів – прем'єр Польщі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА