Події

20:12 15.03.2022

Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії

1 хв читати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії.

"Прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Словенії Янез Янга та Чехії Петр Фіала сьогодні прибули від імені Ради Європи до Києва. Мужність справжніх друзів України! Обговорили підтримку України та посилення санкцій проти країни-агресора", - написав Шмигаль у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1503794216786354176?s=21

Теги: #польща #чехія #премєри #словення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 15.03.2022
Україна може розраховувати на допомогу друзів – прем'єр Польщі

Україна може розраховувати на допомогу друзів – прем'єр Польщі

09:49 15.03.2022
Прем'єри Чехії, Польщі та Словенії відвідають Київ як представники Ради Європи

Прем'єри Чехії, Польщі та Словенії відвідають Київ як представники Ради Європи

20:48 14.03.2022
Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні

Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні

14:03 14.03.2022
Прем'єри країн "Люблінського трикутника" закликають російський і білоруський народи вимагати від їхніх урядів припинити війну проти України

Прем'єри країн "Люблінського трикутника" закликають російський і білоруський народи вимагати від їхніх урядів припинити війну проти України

11:12 14.03.2022
1 млн 758 тис. людей з України перетнули кордон Польщі після початку агресії РФ

1 млн 758 тис. людей з України перетнули кордон Польщі після початку агресії РФ

20:33 13.03.2022
Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Великої Британії та Чехії боротьбу України з російською агресією

Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Великої Британії та Чехії боротьбу України з російською агресією

23:06 12.03.2022
Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України

14:18 12.03.2022
Шмигаль повідомив про спільну з Польщею роботу над "планом Маршалла" для України

Шмигаль повідомив про спільну з Польщею роботу над "планом Маршалла" для України

21:04 11.03.2022
Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України - Держприкордонслужба

Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України - Держприкордонслужба

18:49 11.03.2022
Україна та Польща сформували сильний союз – Зеленський

Україна та Польща сформували сильний союз – Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

Рашніков, Абрамович, Шохін, Худавердян, Рашевський, Хан, Кузьмичов, Керімов, Рюмін – під санкціями ЄС

Зеленський у зверненні до парламентарів Канади: Ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти

На Запоріжжі запущено супутниковий інтернет Starlink - голова Запорізької ОВА

РФ виходить із Ради Європи

ОСТАННЄ

Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медвєдєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

З початку війни в Україні росіянами знищено 3,5 тис. об'єктів інфраструктури, зокрема, 165 об'єктів життєзабезпечення населення – Монастирський

Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

Військові РФ розстріляли трьох юнаків у Чернігівській області, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Харків'янку, яка передавала окупантам відомості про техніку та особовий склад ЗС України, взяли під варту – прокуратура

Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на РФ та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

Президента США очікують на саміті ЄС у Брюсселі 24 березня – голова Євроради

Близько 20 тис. людей виїхали з Маріуполя на особистих авто через гуманітарний коридор – заступник голови ОП Тимошенко

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, поранені двоє людей – голова ОВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА