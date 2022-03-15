Події

20:10 15.03.2022

Кулеба обговорив координацію кроків із закриття всіх лазівок, якими може скористатися РФ для ухилення від санкцій, з головою німецької дипломатії

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою німецької дипломатії Анналеною Бербок, під час якої співрозмовники скоординували кроки із закриття всіх лазівок, якими може скористатися Росія для ухилення від санкцій.

"Зателефонував моїй німецькій колезі Анналені Бербок. Вдячний Німеччині за підтримку нового пакету жорстких санкцій ЄС. Тиск має наростати доти, доки Москва не припинить агресії і не піде з території України. Ми також скоординували кроки щодо закриття всіх лазівок для ухилення від санкцій", – написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503791752691556357

Теги: #мзс #німеччина #розмова
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