Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ, тривають бої за звільнення Маріуполя – Генштаб ЗС України

Станом на 20 добу протистояння російському військовому вторгненню розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли в контрнаступ, також тривають бої за звільнення околиць Маріуполя (Донецька область), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Триває наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він зазнає втрат у живій силі та техніці", - йдеться в повідомленні у фейсбук.

У ЗСУ наголосили, що тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Так, воїни полку "Азов" розбили один із підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення Збройних сил РФ.

У Луганській області протягом дня захисники України знищили п'ять РСЗВ БМ-21 "Град" із боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника, дані уточнюються.

"Збройні сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на певних напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ", - йдеться в повідомленні.

Водночас фіксуються факти захоплення заручниками супротивником цивільних осіб, пограбування місцевого населення та мародерство.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273095601670192