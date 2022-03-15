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19:21 15.03.2022

Зеленський у зверненні до парламентарів Канади: Ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти

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Зеленський у зверненні до парламентарів Канади: Ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до канадських парламентарів, заявив, що Україна просить реальної підтримки, яка допоможе їй вистояти у протистоянні проти російської військової агресії.

"Панове Спікери! Пане Прем'єр-міністр! Джастіне! Члени Уряду та Парламенту! Дорогі друзі! Канада завжди була, є і – я впевнений – буде надійним партнером України. Ви прийшли нам на допомогу відразу, коли ми цього попросили. Ви надаєте нам зброю і іншу підтримку, якої ми так потребуємо зараз. Ви впровадили санкції проти Росії - справді моральні. Дійсно серйозні. Тим не менше, ми бачимо з вами, що війна триває. Що російські війська не виходять з нашої території...Ми не просимо багато чого. Ми просимо справедливості. Ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти. І захистити наші життя", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Канада вже виявляє необхідне лідерство у наданні допомоги Україні, але необхідно більше.

"Але ми потребуємо більшого лідерства. Великої участі саме від вас. Ви розумієте, наскільки важливо для нас – захистити наше небо. Від російських ракет. Від літаків. Ви можете вплинути на це", - сказав він.

“Ви здатні змусити ще більше компаній піти з російського ринку. Щоб там не було - жодного долара на війну. Якщо вони залишаються в Росії та спонсорують війну, вони не мають права працювати у Канаді. Хай буде так – і це дасть нам мир… Тому я прошу вас – не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь на допомогу Україні. У лідерстві. Але у спробах повернути мир. Я вірю, я знаю, що вам це під силу. Що з Канадою наша антивоєнна коаліція, яку ми зміцнюємо, точно дасть результат", – додав президент.

Глава держави також окремо звернувся до представників української діаспори в Канаді.

"Саме в цей історичний момент ми потребуємо вашої дієвої допомоги. А ви повинні своїми кроками довести, що ви частина історії України. Жива історія України. Тому що ми хочемо жити. І прагнемо миру", - резюмував Зеленський.

 

Теги: #канада #допомога #підтримка
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