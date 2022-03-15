ВР прискорила набуття чинності законом про військове капеланство

Верховна Рада прискорила набуття чинності законом про військове капеланство, повідомляє сайт Верховної Ради.

Відповідний законопроект №7130 про внесення змін до прикінцевих положень закону "Про Службу військового капеланства" щодо дати набуття чинності народні депутати прийняли в цілому на пленарному засіданні у вівторок.

"Тепер він одразу набуває чинності", - написав у телеграмі один з авторів законопроекту Ярослав Железняк (фракція "Голос"). За його словами, за законопроект проголосували 340 народних депутатів.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про Службу військового капеланства" 30 листопада 2021 року, президент Володимир Зеленський підписав його 17 грудня. Закон мав набути чинності 1 липня 2022 року.