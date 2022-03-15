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18:28 15.03.2022

США внесли до санкційного списку дружину Лукашенка

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США внесли до санкційного списку дружину Лукашенка

Дружина президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, Галина Лукашенко внесена до санкційного списку США.

Відповідний документ, що вносить оновлення до списку фізичних осіб Росії та Білорусі, стосовно яких діють американські санкції, оприлюднено у вівторок на сайті американського міністерства фінансів. До санкційного списку внесено 15 нових осіб, серед яких Галина Лукашенко.

Також серед змін, що вносяться документом до санкційного списку, фігурує уточнення, згідно з яким викладено 38 можливих написань імені та прізвища Олександра Лукашенка, внесеного до числа осіб, стосовно яких діють рестрикції США, ухвалені раніше. Варіанти включають різні форми транслітерації з російської та білоруської мов.

Теги: #сша #президент #санкції #білорусь
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