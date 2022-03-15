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18:21 15.03.2022

ВР наділила Нацполіцію додатковими повноваженнями в умовах воєнного стану

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ВР наділила Нацполіцію додатковими повноваженнями в умовах воєнного стану

Верховна Рада оптимізувала діяльність Національної поліції та визначила для неї додаткові повноваження в умовах воєнного стану в Україні.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7147 за основу та в цілому підтримали 343 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Документ передбачає внесення змін до декількох статей закону "Про Національну поліцію". Доповнення, зокрема, стосуються взаємодії органів та підрозділів Нацполіції з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами державної форми власності, зокрема щодо військовополонених, забезпечення конвоювання та тримання затриманих осіб, розмінування та допуску поліцейських до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, а також представництва Нацполіції в Інтерполі та Європолі.

Крім того, передбачені зміни стосуються розширення підстав для зупинки та перевірки поліцейським транспортних засобів, їхніх водіїв та пасажирів.

Крім того, закон доповнює дисциплінарний статут Нацполіції новим розділом, який визначає особливості проведення службового розслідування в період дії воєнного стану.

Теги: #війна #повноваження #нацполіція
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