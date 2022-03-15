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18:01 15.03.2022

Держава гарантує в умовах воєнного стану збереження місця роботи та середнього заробітку працівникам освіти і науки

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Держава гарантує в умовах воєнного стану збереження місця роботи та середнього заробітку працівникам освіти і науки

Держава в умовах воєнного стану гарантує працівникам навчальних і наукових установ збереження місця роботи, середньої заробітної плати.

Відповідний законопроект №7133 про внесення змін до деяких законів про державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану народні депутати ухвалили на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє сайт Верховної Ради.

Народні депутати внесли до законодавства нову статтю "Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану". Відповідно до новели, здобувачам освіти, працівникам навчальних закладів, закладів освіти, наукових установ, зокрема тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях змушені були змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від їхнього поточного місця проживання (перебування), на час особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, найбільш безпечній для його учасників.

Крім того, закон гарантує збереження місця роботи, середнього заробітку, виплату стипендії та інших виплат, передбачених законодавством, а також місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (за потреби).

Як повідомлялося, за цей законопроект проголосував 341 народний депутат.

Теги: #рада #закон
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