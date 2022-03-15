Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану в Україні до 25 квітня 2022 року, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Сьогодні парламент знову зібрався у стінах Верховної Ради... ухвалено низку важливих... рішень", - написав Железняк у телеграмі у вівторок.

За його словами, продовження дії воєнного стану в Україні зазначено у законопроєкті №7168 "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні", за який проголосували 343 народних депутати.

"Термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 05:30 26 березня 2022 року терміном на 30 діб", - йдеться у законопроєкті.

24 лютого в Україні після нападу Росії та обстрілів усіх регіонів було впроваджено воєнний стан.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak.