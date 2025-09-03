Кабмін ініціює штрафи до 51 тис. грн за проникнення на військові об’єкти - нардеп

Кабінет міністрів України пропонує ввести штраф до 51 тисячі грн за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Як повідомив Гончаренко у телеграм-каналі у середу, уряд погодив відповідний законопроєкт.

За його даними, пропонується доповнити Кодекс про адмінпорушення новою статтею; встановити штраф від 8,5 тис грн. до 51 тис грн. (500–3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за самовільне проникнення на такий об'єкт. У випадку повторного порушення протягом року застосовується штраф у максимальному розмірі. Допускається можливість конфіскації предметів, які використовувалися для незаконного проникнення (наприклад, техніка чи обладнання). Протоколи складатиме Національна поліція, а справи розглядатимуть суди.

"Мета - запобігти випадковому чи навмисному проникненню сторонніх осіб, адже військові об’єкти часто є потенційно небезпечними і можуть стати цілями диверсій. Далі цей законопроєкт має розглянути парламент", - зазначив нардеп.