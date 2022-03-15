Події

15:25 15.03.2022

ЄС веде діалог із країнами, які допомагають Росії обходити санкції, - представник Борреля

2 хв читати
ЄС веде діалог із країнами, які допомагають Росії обходити санкції, - представник Борреля

Євросоюз надає перевагу діалогу санкцій щодо країн, які допомагають Росії обходити обмежувальні заходи ЄС, заявив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми працюємо з нашими партнерами через взаємодію, пояснюючи їм ризики, наслідки того, що відбувається в Україні... І ми наполягаємо на системі, що ґрунтується на праві", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на відповідне запитання.

Цю позицію, за його словами, ЄС захищатиме у відносинах із "партнерами, можливо, не завжди переконаними у важливості (санкційних) заходів". Якщо вони не приєднуються до санкцій, то їм варто хоча б зрозуміти, що вони не мають жодного інтересу допомагати РФ обходити ці санкції, з якими згодні понад 40 країн, пояснив Стано.

На запитання, чи доводить ЄС до Китаю такий сигнал про економічні санкції на випадок, якщо Пекін все ж таки надасть Росії військову допомогу, відповіла інший представник Борреля - Набіла Массралі. Вона повторила, що ЄС вважає за краще взаємодіяти через контакти. І ЄС уже просив Китай донести до Росії наполегливе послання щодо необхідності припинення вторгнення в Україну.

Керівник служби офіційних представників Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер, у свою чергу, додав, що "Китай інтегрований у світову економіку". "Він зацікавлений, щоб потоки інвестицій і торговельний обіг залишалися стабільними", - зазначив прессекретар ЄК.

За його словами, інтерес Китаю пов'язаний із необхідністю припинення військових дій якнайшвидше. "Ні для кого немає нічого доброго, ні для якої інтегрованої у світову економіку країни, щоби порушувалася (економічна) ситуація", - сказав Мамер.

Теги: #єс #росія #санкції #держави
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 15.03.2022
Канада додала до санкційних списків щодо РФ ще 15 осіб, включаючи Решетникова, Григоренка, Конашенкова

Канада додала до санкційних списків щодо РФ ще 15 осіб, включаючи Решетникова, Григоренка, Конашенкова

15:32 15.03.2022
До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

15:24 15.03.2022
Зеленський: Вже ухвалених санкцій недостатньо, потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з РФ

Зеленський: Вже ухвалених санкцій недостатньо, потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з РФ

15:09 15.03.2022
До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

14:55 15.03.2022
Глава МЗС Ірану передав Лаврову послання від Кулеби про необхідність концентрації на політичному врегулюванні

Глава МЗС Ірану передав Лаврову послання від Кулеби про необхідність концентрації на політичному врегулюванні

14:51 15.03.2022
Росія наразі застосовує авіаційні удари переважно по зоні ООС та Маріуполю - Арестович

Росія наразі застосовує авіаційні удари переважно по зоні ООС та Маріуполю - Арестович

14:41 15.03.2022
Imperial Tobacco передасть свої активи в РФ місцевій юрособі, щоб обійти санкції - нардеп Железняк

Imperial Tobacco передасть свої активи в РФ місцевій юрособі, щоб обійти санкції - нардеп Железняк

14:22 15.03.2022
На російську економіку чекає багато складних років – голова Moller-Maersk

На російську економіку чекає багато складних років – голова Moller-Maersk

12:43 15.03.2022
Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню - глава МЗС

Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню - глава МЗС

12:40 15.03.2022
Щонайменше 35 журналістів уже постраждали від рук російських окупантів на території України – Денісова

Щонайменше 35 журналістів уже постраждали від рук російських окупантів на території України – Денісова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня

Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Військову допомогу Заходу, що надходить на тиждень, Україна витрачає за 20 годин - Зеленський

Зеленський: Вже ухвалених санкцій недостатньо, потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з РФ

Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

ОСТАННЄ

Полтавська область у квітні засіє усі заплановані 1,4 млн га - голова ОВА

Кулеба після зустрічі з главою литовського МЗС: Ми працюємо над прискоренням вступу України до ЄС

Військова агресія РФ призвела до зниження ціни е/е на РДН у лютому майже на 23%

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня

Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Вхід до вокзалів та посадку у поїзди в Києві під час комендантської години 15-17 березня дозволено лише транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00 - УЗ

Військову допомогу Заходу, що надходить на тиждень, Україна витрачає за 20 годин - Зеленський

ДСНС повідомляє про третього загиблого у 16-поверховому будинку у Святошинському районі в Києві після обстрілу

Розпочалася евакуація персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату на Харківщині - Синєгубов

Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА