ЄС веде діалог із країнами, які допомагають Росії обходити санкції, - представник Борреля

Євросоюз надає перевагу діалогу санкцій щодо країн, які допомагають Росії обходити обмежувальні заходи ЄС, заявив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми працюємо з нашими партнерами через взаємодію, пояснюючи їм ризики, наслідки того, що відбувається в Україні... І ми наполягаємо на системі, що ґрунтується на праві", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на відповідне запитання.

Цю позицію, за його словами, ЄС захищатиме у відносинах із "партнерами, можливо, не завжди переконаними у важливості (санкційних) заходів". Якщо вони не приєднуються до санкцій, то їм варто хоча б зрозуміти, що вони не мають жодного інтересу допомагати РФ обходити ці санкції, з якими згодні понад 40 країн, пояснив Стано.

На запитання, чи доводить ЄС до Китаю такий сигнал про економічні санкції на випадок, якщо Пекін все ж таки надасть Росії військову допомогу, відповіла інший представник Борреля - Набіла Массралі. Вона повторила, що ЄС вважає за краще взаємодіяти через контакти. І ЄС уже просив Китай донести до Росії наполегливе послання щодо необхідності припинення вторгнення в Україну.

Керівник служби офіційних представників Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер, у свою чергу, додав, що "Китай інтегрований у світову економіку". "Він зацікавлений, щоб потоки інвестицій і торговельний обіг залишалися стабільними", - зазначив прессекретар ЄК.

За його словами, інтерес Китаю пов'язаний із необхідністю припинення військових дій якнайшвидше. "Ні для кого немає нічого доброго, ні для якої інтегрованої у світову економіку країни, щоби порушувалася (економічна) ситуація", - сказав Мамер.