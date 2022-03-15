Енергетики відновили електропостачання майже 45 тис. споживачів в Україні, ще понад 900 тис. залишаються без світла і майже 260 тис. без газу

Станом на 15 березня через пошкодження енергетичної інфраструктури російськими ворожими військами знеструмленими залишалося понад 1679 населених пунктів, або понад 928 тис. споживачів, позбавлено газопостачання приблизно 259 тис. споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у вівторок, минулої доби українські енергетики відновили електропостачання приблизно 43,5 тис. споживачів, зокрема в Запорізькій області - 15,8 тис., у Донецькій - 13 тис., Київській - 8,6 тис., Чернігівській - 6 тис. домогосподарств.

Крім того, Міненерго звернуло увагу, що ремонтні бригади підключили до е/е Краснопілля Сумської області, проте через бойові дії знову сталося пошкодження мережі та знеструмлення споживачів.

Найскладніша ситуація з газопостачанням, за даними відомства, у Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях.

"Українські енергетики, незважаючи на дуже складну та небезпечну ситуацію, роблять все можливе для відновлення енергопостачання українським громадянам. Енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц у допустимому діапазоні", - зазначили у Міненерго.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, на 13 березня без електропостачання було приблизно 980 тис. споживачів, станом на 12 березня без газопостачання залишалося майже 264 тис. споживачів.