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15:01 15.03.2022

Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

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Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

Гуманітарних коридорів у Луганській області у вівторок немає, проблема із "зеленим коридором" у Маріуполь залишається невирішеною, заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні у нас немає коридорів на Луганщині, але попередньо два дні вони працювали і спрацювали добре. Проте залишається величезна проблема із Маріуполем. Наш гуманітарний конвой не може потрапити з Бердянська до Маріуполя", - сказала Верещук на брифінгу у вівторок.

За її словами, автомашини гумкомвою четверту добу не можуть подолати 84 км, що відокремлюють Бердянськ від Маріуполя.

Як повідомлялося, станом на 14:00 вівторка з Маріуполя у напрямку Запоріжжя в евакуацію виїхали 2 тисячі автомобілів, ще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста, поінформувала Маріупольська міськрада.

"Станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя поїхали 2 тисячі машин. Люди прямують маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді з міста", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі.

Теги: #проблема #гумкоридор
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