Сьогоднішні власники валютних ОВДП не зможуть їх продати без змін Нацбанком його регулювання

Обмеження на обіг валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проєкт який схвалений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на виконання зобов’язань в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом, за існуючого регулювання Національного банку України унеможливить продаж валютних ОВДП їх нинішніми власниками, попереджає НКЦПФР.

"НКЦПФР застерігає, що за чинного регулювання з боку НБУ та з урахуванням відповідних норм з боку Комісії, буде неможливо здійснювати продаж валютних ОВДП юридичними особами, які вже є їхніми власниками на сьогодні", – йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Зазначається, що відповідна вимога була сформована міжнародними партнерами за ініціативою Нацбанку з метою посилення контролю над валютними операціями, тож НКЦПФР звернулася до НБУ з проханням врегулювати це питання та сподівається на позитивне рішення центробанка.

Комісія також уточнила, що прийом пропозицій з боку учасників ринку та зацікавлених сторін щодо проєкту триватиме до 6 червня включно.

Як повідомлялося, НКЦПФР 23 травня затвердила проєкт рішення "Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, під час дії воєнного стану". Він передбачає, що проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу валютних ОВДП з 30 червня здійснюватиметься виключно за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Національним банком України.

Крім того, цим рішенням встановлюється, що під час дії воєнного стану укладення правочинів щодо купівлі-продажу валютних ОВДП здійснюється виключно з дотриманням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за участю особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента. Наразі це підконтрольний НБУ "Розрахунковий центр".

Окрім того, від дня набрання чинності цим рішенням буде заборонено вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, без дотримання механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Як прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" в одній з інвестиційних фірм, це досить суттєве обмеження, що залишає тільки одну можливість для торгів - біржовий ринок за валюту.

"Алгоритм біржових торгів набагато важчий за позабіржових. Така позиція не влаштовувала Комісію, яка розуміє ринкові підходи. Але це вимога МВФ, і саме такий алгоритм узгодив НБУ", – вважає співрозмовник агентства, який попросив його не називати.

В той же час Нацбанк наполягає на необхідності таких змін. На його переконання, поточна ситуація, коли компанії та громадяни можуть купувати валютні ОВДП за гривню у експортерів, які купили їх за валюту, зменшує попит на валютному ринку та піддає ризику міжнародні резерви України.