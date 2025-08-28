Інтерфакс-Україна
12:59 28.08.2025

Рейтинг учасників клірингу від Розрахункового центру: ОТП БАНК серед лідерів

АТ «ОТП БАНК» на другій сходинці одразу в кількох липневих рейтингах Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках. Зокрема, у загальному рейтингу учасників клірингу, серед учасників клірингу на ринку цінних паперів і серед учасників клірингу на ринках РЕПО та валютних свопів ОТП БАНК є другим. Така інформація опублікована на сайті Розрахункового центру. Серед банківських установ з іноземним капіталом ОТП БАНК є лідером, також він випередив кілька державних банків.

«За сім місяців 2025 року наші клієнти – фізичні особи придбали ОВДП на загальну суму 7,7 млрд грн в еквіваленті. До 99% усіх угод проводяться в банківському застосунку», – розповіла Валерія Овчарук, product owner ОТП БАНК.

Вона нагадала, що завдяки застосунку OTP Bank UA інвестувати в ОВДП можна напряму на аукціонах Міністерства фінансів або купувати облігації з портфеля Банку у режимі 24/7, з будь-якої точки світу. «З-поміж наших клієнтів 48% самостійно виходять на аукціони, решта надають перевагу купувати з портфеля. Там є великий вибір, і клієнти ніби в інтернет-магазині можуть порівняти ставки, строки погашення, варіанти виплати відсотків», – зазначила В.Овчарук.

Дізнатися більше про інвестування в ОВДП через застосунок OTP Bank UA можна за посиланням.

