Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:48 14.07.2025

Інвестиції в ОВДП зростають: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 7 млрд грн в еквіваленті

2 хв читати

Інвестиції клієнтів – фізичних осіб АТ «ОТП БАНК» в облігації внутрішньої державної позики у І півріччі 2025 року зросли і склали майже 7 млрд грн в еквіваленті. Через застосунок OTP Bank UA було проведено 99,5% всіх угод.

«Більшість клієнтів – користувачів нашого застосунку віддають перевагу валютним ОВДП, їх 68%. А от гривневі облігації обрали 32%. Ми пояснюємо це тим, що клієнтам важлива надійність при збереженні їхніх заощаджень, особливо доларових, якими вони не користуються щодня. Клієнти хочуть інвестувати у державу, таким чином допомагаючи економіці, а заразом отримувати відсотки», – розповіла product owner ОТП БАНК Валерія Овчарук.

Вона зазначила, що чимало користувачів OTP Bank UA здійснюють операції у вечірні години. «Коли в клієнтів є вільний час, щоб усе обдумати, обрати найкращий варіант для себе, вони здійснюють інвестиції у майбутнє. І це вже про life change – зміну способу мислення людей, які хочуть формувати фінансову подушку і підтримувати Україну», – наголосила В.Овчарук. Вона нагадала, що ОТП БАНК дає клієнтам можливість купувати облігації внутрішньої державної позики напряму на аукціонах Міністерства фінансів та з портфелю Банку.

Дізнатися більше про інвестування в ОВДП через застосунок OTP Bank UA можна за посиланням.

Важливий підсумок діяльності первинних дилерів ОВДП за І півріччя опублікувало нещодавно Міністерство фінансів. У загальному рейтингу Мінфіну ОТП БАНК посів третє місце, а серед банківських установ з приватним капіталом – Банк на першій сходинці.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року ОТП БАНК увійшов у п’ятірку лідерів первинних дилерів за обсягами придбання ОВДП. Усього у рейтингу Мінфіну 11 банків – первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики.

 

Теги: #овдп #отп_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 10.07.2025
Електрокар з пробігом у кредит без переплат: вигідні умови фінансування від ОТП БАНК

Електрокар з пробігом у кредит без переплат: вигідні умови фінансування від ОТП БАНК

12:08 09.07.2025
Мільйон на кону: ОТП БАНК оголосив про старт акції «Лям на тачку»

Мільйон на кону: ОТП БАНК оголосив про старт акції «Лям на тачку»

19:00 01.07.2025
Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу

Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу

14:54 30.06.2025
Банки активно нарощують обсяги кредитування МСБ у 2025 році – О. Волкова

Банки активно нарощують обсяги кредитування МСБ у 2025 році – О. Волкова

12:30 27.06.2025
ОТП БАНК має найвищу кредитоспроможність і стабільний прогноз – «Кредит-Рейтинг»

ОТП БАНК має найвищу кредитоспроможність і стабільний прогноз – «Кредит-Рейтинг»

19:47 25.06.2025
Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

12:28 24.06.2025
Кредити на мільярди: банки роблять внесок у відновлення енергетики та підтримку держави — В.Мудрий

Кредити на мільярди: банки роблять внесок у відновлення енергетики та підтримку держави — В.Мудрий

16:39 11.06.2025
ОТП Банк попередив про технічні роботи ввечері 11 червня

ОТП Банк попередив про технічні роботи ввечері 11 червня

15:59 11.06.2025
Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

17:29 06.06.2025
Бізнес, що інвестує у розвиток зараз, завтра буде на 30 кроків попереду своїх конкурентів – Алла Бініашвілі

Бізнес, що інвестує у розвиток зараз, завтра буде на 30 кроків попереду своїх конкурентів – Алла Бініашвілі

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

Делегація ПУМБ взяла участь у Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі

Sense Bank вдосконалив сервіс «Легка розстрочка»: мінімальні витрати, максимум зручності

ПУМБ — запустив партнерську програму з українськими вишами

Порошенко привіз екскаватор підземному шпиталю, де рятують поранених воїнів

Порошенко після масованого обстрілу столиці повіз чергову партію дронів на фронт

Відбудований АЗК UKRNAFTA на Кільцевій, 8 у Чернігові знову відкритий для клієнтів

Стартує ІІІ Всеукраїнська премія "КонтраFACTS Media Awards". Перше місце – 70 000 грн

На мережі Vodafone впроваджено інноваційну технологію енергозбереження – Huawei PowerStar 2.0

CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА