Інвестиції в ОВДП зростають: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 7 млрд грн в еквіваленті

Інвестиції клієнтів – фізичних осіб АТ «ОТП БАНК» в облігації внутрішньої державної позики у І півріччі 2025 року зросли і склали майже 7 млрд грн в еквіваленті. Через застосунок OTP Bank UA було проведено 99,5% всіх угод.

«Більшість клієнтів – користувачів нашого застосунку віддають перевагу валютним ОВДП, їх 68%. А от гривневі облігації обрали 32%. Ми пояснюємо це тим, що клієнтам важлива надійність при збереженні їхніх заощаджень, особливо доларових, якими вони не користуються щодня. Клієнти хочуть інвестувати у державу, таким чином допомагаючи економіці, а заразом отримувати відсотки», – розповіла product owner ОТП БАНК Валерія Овчарук.

Вона зазначила, що чимало користувачів OTP Bank UA здійснюють операції у вечірні години. «Коли в клієнтів є вільний час, щоб усе обдумати, обрати найкращий варіант для себе, вони здійснюють інвестиції у майбутнє. І це вже про life change – зміну способу мислення людей, які хочуть формувати фінансову подушку і підтримувати Україну», – наголосила В.Овчарук. Вона нагадала, що ОТП БАНК дає клієнтам можливість купувати облігації внутрішньої державної позики напряму на аукціонах Міністерства фінансів та з портфелю Банку.

Дізнатися більше про інвестування в ОВДП через застосунок OTP Bank UA можна за посиланням.

Важливий підсумок діяльності первинних дилерів ОВДП за І півріччя опублікувало нещодавно Міністерство фінансів. У загальному рейтингу Мінфіну ОТП БАНК посів третє місце, а серед банківських установ з приватним капіталом – Банк на першій сходинці.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року ОТП БАНК увійшов у п’ятірку лідерів первинних дилерів за обсягами придбання ОВДП. Усього у рейтингу Мінфіну 11 банків – первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики.