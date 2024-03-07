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13:08 07.03.2024

Портал і пошта ukr.net тимчасово недоступні користувачам

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Портал і пошта ukr.net тимчасово недоступні користувачам

Один із найбільших новинних порталів і поштовий сервер ukr.net тимчасово недоступний користувачам через відключення доменного імені реєстратором.

"На жаль, мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі ukr.net і користуються поштою @ukr.net, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновити роботу. У цьому нам допомагають небайдужі люди", - повідомляють у телеграм-каналі ukr.net у четвер.

У повідомленні зазначено, що домен ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен. Це сталося в ніч на четвер, 7 березня, о 1:35 за київським часом.

"Реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без жодних попереджень, заблокував домен ukr.net. Унаслідок цього інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин ukr.net та електронна пошта @ukr.net", - зазначено в повідомленні.

Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора наразі не вдалося. В ukr.net висловили сподівання, що зможуть отримати більше інформації з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

Адміністрація порталу повідомила, що вже звернулася з проханням про допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

"Ми впевнені - ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @ukr.net та новинна стрічка на порталі ukr.net знову працюватимуть", - запевнили в компанії. 

Теги: #проблема #ukrnet

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