АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) заявляє про випадки затримання працівниками відділів РТЦК водіїв вантажних автомобілів прямо на рейсах з їхньою подальшою мобілізацією на посту "Нижні Ворота" Закарпатської області та просить вирішити цю проблему прем'єр-міністра.

"Працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області 24.04.2024 вранці незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, що здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доправили до приміщення відповідного відділу РТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин", - йдеться в повідомленні асоціації.

Крім того, в АсМАП зазначили, що майно водія, вантажівка та вантаж залишилися без нагляду.

В асоціації зазначили, що 24 квітня за аналогічних обставин представники РТЦК затримали та мобілізували до однієї з військових частин у Чернігівській області й відвезли в невідомому напрямку ще одного водія 18.05.1983 року народження.

Асоціація звернулася за роз'ясненнями до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити та інших керівників.

"Хочу звернутися офіційно до міністра оборони, міністра інфраструктури - давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи їхнього вирішення. Не можна на автомобільних магістралях вилучати водіїв, забирати їх, залишаючи вантаж і автомобіль на трасі. Людина має знати, виходячи в рейс, чи доїде вона додому, чи не доїде. Це прохання всіх перевізників", - зазначив президент АсМАП Леонід Костюченко.