Події

20:51 29.04.2024

АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

2 хв читати
АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) заявляє про випадки затримання працівниками відділів РТЦК водіїв вантажних автомобілів прямо на рейсах з їхньою подальшою мобілізацією на посту "Нижні Ворота" Закарпатської області та просить вирішити цю проблему прем'єр-міністра.

"Працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області 24.04.2024 вранці незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, що здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доправили до приміщення відповідного відділу РТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин", - йдеться в повідомленні асоціації.

Крім того, в АсМАП зазначили, що майно водія, вантажівка та вантаж залишилися без нагляду.

В асоціації зазначили, що 24 квітня за аналогічних обставин представники РТЦК затримали та мобілізували до однієї з військових частин у Чернігівській області й відвезли в невідомому напрямку ще одного водія 18.05.1983 року народження.

Асоціація звернулася за роз'ясненнями до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити та інших керівників.

"Хочу звернутися офіційно до міністра оборони, міністра інфраструктури - давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи їхнього вирішення. Не можна на автомобільних магістралях вилучати водіїв, забирати їх, залишаючи вантаж і автомобіль на трасі. Людина має знати, виходячи в рейс, чи доїде вона додому, чи не доїде. Це прохання всіх перевізників", - зазначив президент АсМАП Леонід Костюченко.

 

 

 

 

Теги: #проблема #мобілізація #асмап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 29.04.2024
Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

20:12 24.04.2024
Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

18:35 24.04.2024
Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

12:50 23.04.2024
МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

12:13 23.04.2024
Військовозобов'язаний помер від епілептичного нападу дорогою до навчального центру на Закарпатті

Військовозобов'язаний помер від епілептичного нападу дорогою до навчального центру на Закарпатті

19:54 20.04.2024
У ЗС України сформують окремі підрозділи для мобілізованих засуджених - Малюська

У ЗС України сформують окремі підрозділи для мобілізованих засуджених - Малюська

09:38 17.04.2024
Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

15:54 16.04.2024
Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

10:59 16.04.2024
Законопроєкт про мобілізацію скеровано на підпис Зеленському

Законопроєкт про мобілізацію скеровано на підпис Зеленському

18:49 13.04.2024
Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

ОСТАННЄ

Начальники генштабів країн НАТО радитимуться в Брюсселі 16 травня у межах Військового комітету альянсу

У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Генштаб ЗС України: Російські війська протягом доби завдали чотирьох ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів із РСЗВ

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Росіяни вдарили двома КАБами по селу на Сумщині, зруйнували школу

Генштаб ЗС України: Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 27 атак ворога

Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала ударів по п’яти локаціях противника, ракетники уразили одну

Унаслідок обстрілу Харкова постраждав чоловік - уточнена інформація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА