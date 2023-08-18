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16:38 18.08.2023

Гумкоридор в акваторії Чорного моря допоможе суднам безпечно вийти з портів України - Гуменюк

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Гумкоридор в акваторії Чорного моря допоможе суднам безпечно вийти з портів України - Гуменюк

Облаштування гуманітарного коридору для відновлення навігації в акваторії Чорного моря - надзвичайний прорив, що допоможе суднам безпечно вийти з українських портів, заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Облаштування гуманітарного коридору для відновлення навігації в акваторії Чорного моря - надзвичайний прорив, надзвичайна операція (...). Перший пішов. Як то кажуть, експеримент розпочато. Будемо сподіватися, що й інші судна зможуть також безпечно вийти з портів України", - прокоментувала вона прибуття до порту Туреччини суховантажу Joseph Schulte, який став першим судном, яке скористалося тимчасовим коридором у Чорному морі та вийшло 16 серпня з українського порту "Одеса".

Гуменюк нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення, коли РФ оголосила північно-західну частину Чорного моря місцем проведення контртерористичної операції, "інших терористів, окрім Росії, там не було". "Саме вони тероризували ракетними ударами судна з іноземними прапорами", - уточнила речниця пресцентру ОК "Південь".

"Усі судна, які перебували в той момент в акваторії територіального моря, були заведені в порти. Їх налічувалося близько 100. Коли почав функціонувати зерновий коридор, судна, які мали завантажитися зерном і вийти (з українських портів - ІФ-У), справді працювали в рамках "зернового коридору", - підтвердила Гуменюк.

За її інформацією, наразі ще близько 40 суден залишається в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".

Гуменюк уточнила, що ці судна різної кваліфікації, вони призначені, зокрема, і для перевезення пального, що може становити небезпеку в разі проходження тимчасовим маршрутом.

"Розмінування моря не скасовано. Воно нікуди не зникло. За інформацією зарубіжних партнерів, ситуація навіть погіршилася. Після завершення дії "зернової угоди" Росія вживала заходів, щоб посилити мінну небезпеку в територіальному морі України, - повідомила Гуменюк.

Вона наголосила, що функціонування тимчасового коридору передбачає усвідомлення судновласниками небезпеки і відповідальності за те, що лише після ретельного звіряння всіх позицій ухвалюють рішення щодо можливості прямування судна, що і зробив суховантаж-"першопроходець".

Гуменюк уточнила, що саме за таким принципом функціонував коридор у рамках "Чорноморської зернової ініціативи". "Не лише Збройні сили України гарантували безпеку мореплавства, а й діяли гарантії Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Туреччини, які були залучені до реалізації цієї угоди", - пояснила вона.

Речниця пресцентру ОК "Південь" нагадала, що під час функціонування "зернового коридору" атаки на регіон не припинялися, зокрема в напрямку портової та припортової інфраструктури.

"Ворог не дотримується законів і веде війну. Ризик зберігається", - констатувала Гуменюк, додавши, що без підтримки світової спільноти та дуже переконливих гарантій Україна може не впоратися.

"Абсолютних гарантій немає. Здійснюється перевезення не лише зерна (...) Зараз проговорюється відповідальність судновласника й усвідомлення ним небезпеки та ризиків. Усе, що здатні забезпечити ЗСУ, ми забезпечимо. Але потрібно розуміти, що ми (Україна - ІФ-У) не здатні наразі протралити весь шлях, щоб убезпечити його від мін. Але докласти максимум зусиль можемо", - резюмувала Гуменюк.

Як повідомлялося з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, 16 серпня з порту "Одеса" вийшло перше судно, яке скористалося тимчасовим коридором у Чорному морі.

Контейнеровоз Joseph Schulte перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року. На його борту перебувають 2000 контейнерів і 30 тис. тонн вантажу, зокрема продовольства. Турецькі ЗМІ повідомили, що сьогодні о 6:00 він прибув у протоку Босфор і кине якір у порту "Амбарлі".

Теги: #гумкоридор #південь

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