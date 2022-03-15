Події

12:44 15.03.2022

Кабмін знову розширив критичний імпорт, включив йогурт, мінводу, тютюнову сировину, сіль, двері, вікна, вату, дзеркала, срібло та низку металопродукції

1 хв читати

Йогурт, кефір, мінвода, тютюнова сировина, сіль, водень, фотопластинки та фотоплівка, двері, вікна та їхні рами, цигарковий папір, вата, колготки, шкарпетки та бюстгальтери, мішки та пакувальні пакети – нові позиції, включені до переліку товарів критичного імпорту України.

Відповідно до постанови уряду №266 від 13 березня, оприлюдненої на його сайті, перелік також поповнено склом та дзеркалами, сріблом, різними видами металопродукції, алюмінієвими металоконструкціями, насосами, друкованими схемами, причепами та напівпричепами.

Як повідомлялося, після початку воєнної агресії Росії 24 лютого уряд того самого дня постановою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже десяте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.

Теги: #імпорт #розширення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 11.03.2022
Указ Байдена про заборону на ввезення в США продуктів із РФ містить усі спиртні напої

Указ Байдена про заборону на ввезення в США продуктів із РФ містить усі спиртні напої

19:25 11.03.2022
ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

19:13 11.03.2022
Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, додав жири та олії, низку кондитерки, добрива, костюми хімзахисту, танки та боєприпаси

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, додав жири та олії, низку кондитерки, добрива, костюми хімзахисту, танки та боєприпаси

14:33 10.03.2022
Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, включив перевезення та інтернет, ячмінь, добрива, сільгоспмашини, пістолети та спортивну зброю

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, включив перевезення та інтернет, ячмінь, добрива, сільгоспмашини, пістолети та спортивну зброю

09:31 10.03.2022
Кабмін надав СБУ право здійснювати імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять державну таємницю до 1 лютого 2027 року

Кабмін надав СБУ право здійснювати імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять державну таємницю до 1 лютого 2027 року

15:27 09.03.2022
ЄС хоче забезпечити заповнення газосховищ до жовтня до 90%

ЄС хоче забезпечити заповнення газосховищ до жовтня до 90%

15:21 09.03.2022
ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців – голова ЄК

ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців – голова ЄК

14:09 09.03.2022
ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців - глава ЄК

ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців - глава ЄК

10:17 09.03.2022
Україна на період військової агресії РФ має дозволити ввезення та продаж пального якості Євро-4 – думка

Україна на період військової агресії РФ має дозволити ввезення та продаж пального якості Євро-4 – думка

09:35 08.03.2022
Україна від початку 2022 р. імпортувала майже 500 млн куб. м газу - ОГТСУ

Україна від початку 2022 р. імпортувала майже 500 млн куб. м газу - ОГТСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати ЗСУ у декілька разів менші, ніж у противника - Залужний

Російські військові і далі обстрілюють міста Луганщини, зруйнували інтернат у Рубіжному - ДСНС

Від початку воєнної агресії РФ в Україні видано кілька десятків тисяч автоматів – глава МВС

На Київщині запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - голова ОДА

Депутати пропонують поширити закон про націоналізацію майна та грошей РФ на громадян РФ та деяких інших фізосіб – законопроєкт

ОСТАННЄ

Втрати ЗСУ у декілька разів менші, ніж у противника - Залужний

В Україні спростили виїзд за кордон для людей з інвалідністю на час війни – нардеп

Російські військові і далі обстрілюють міста Луганщини, зруйнували інтернат у Рубіжному - ДСНС

Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню - глава МЗС

Щонайменше 35 журналістів уже постраждали від рук російських окупантів на території України – Денісова

Від початку воєнної агресії РФ в Україні видано кілька десятків тисяч автоматів – глава МВС

Глави МЗС України та Хорватії обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Посівні площі ярих культур в Україні через вторгнення РФ можуть скоротитися майже на 40% - експерти

На Одещині звільнено заступника начальника ОВА та голову гуманітарного штабу – начальник ОВА

На Київщині запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - голова ОДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА