Події

11:39 15.03.2022

Найближчими днями погода в Україні суттєво не зміниться, у четвер невеликі опади

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У середу, 16 березня, в Україні без опадів, уночі та вранці у північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у західних областях від 3° морозу до 2° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 11°, у південно-східній та східній частинах близько 0°.

У Києві без опадів, температура вночі 4-6° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 16 березня найвища температура була +13,7°С у 1937 році, а найнижча – -18,0°С у 1942 році.

У четвер, 17 березня, вдень у східній частині країни очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У північно-східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на північному сході та сході країни 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу, на решті території вночі 2-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 2-7° тепла, на Закарпатті 8-13 °.

У Києві 17 березня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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