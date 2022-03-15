Підтримка вступу України до НАТО скоротилася через відсутність рішення про закрите небо – опитування

Кількість українців, які підтримують вступ України до НАТО, за два тижні дещо скоротилася, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилася з рекордних 76% до 72%", - зазначається у звіті за підсумками опитування, оприлюдненому у вівторок.

Зазначається, що головною причиною скорочення є відсутність рішення щодо закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Одночасно половина опитаних українців оцінюють імовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% загалом відкидають таку ймовірність – насамперед старші люди.

Опитування проводили 12-13 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.