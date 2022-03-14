Події

23:51 14.03.2022

Кулеба та його канадська колега Жолі домовилися про посилення санкцій проти Росії

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, в результаті якої було домовлено про посилення санкційного тиску на РФ, повідомляє Кулеба.

"Дзвінок із моєю канадською колегою Мелані Жолі про способи зупинити російську агресію проти України. Ми домовилися про подальше посилення санкційного тиску на Росію. Канада підтримує Україну на всіх фронтах", - написав міністр у твіттері в понеділок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503478750050242572

Теги: #канада #розмова #кулеба #жолі
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