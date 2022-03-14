Мера Мелітополя окупанти тримають у Луганську та інкримінують "тероризм" – голова Запорізької ОДА
Викраденого мера Мелітополя Івана Федорова окупанти тримають у Луганську, повідомив голова Запорізької державної обласної адміністрації Олександр Старух.
"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм", - написав Старух у телеграм-каналі в понеділок.
Як повідомлялося, 11 березня російські військові викрали мера міста Мелітополя (Запорізька область) Івана Федорова.
Джерело: https://t.me/starukhofficial/2790