Події

23:34 14.03.2022

Мера Мелітополя окупанти тримають у Луганську та інкримінують "тероризм" – голова Запорізької ОДА

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Викраденого мера Мелітополя Івана Федорова окупанти тримають у Луганську, повідомив голова Запорізької державної обласної адміністрації Олександр Старух.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм", - написав Старух у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, 11 березня російські військові викрали мера міста Мелітополя (Запорізька область) Івана Федорова.

Джерело: https://t.me/starukhofficial/2790

Теги: #мер #війна #викрадення
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