Мера Мелітополя окупанти тримають у Луганську та інкримінують "тероризм" – голова Запорізької ОДА

Викраденого мера Мелітополя Івана Федорова окупанти тримають у Луганську, повідомив голова Запорізької державної обласної адміністрації Олександр Старух.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм", - написав Старух у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, 11 березня російські військові викрали мера міста Мелітополя (Запорізька область) Івана Федорова.

Джерело: https://t.me/starukhofficial/2790