Харківщину було обстріляно "Іскандером" з території РФ - Синєгубов

14 березня окупанти продовжували обстрілювати житлові масиви Харкова, а також Чугуєв, Ізюм та Дергачі, повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують завдавати ударів по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Тривають обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах. Сьогодні ворог завдав ударів, зокрема ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атакував з території Росії", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що ЗСУ не пускають ворога до міста та здійснюють контрнаступальні операції в області. Водночас Синєгубов закликав харків'ян не нехтувати сигналами тривоги.

"Щойно почуєте сирену - ховайтеся в укриття! Ми всі звикаємо до вибухів, з приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру", - написав Синєгубов.

Він також звернувся до мешканців інформувати поліцію про підозрілих осіб та випадки мародерства.

"Просимо жителів одразу повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства, порушення. Поліція Харківщини оперативно реагує на повідомлення, закликаємо вас об'єднати зусилля у боротьбі з ворогом", - написав Синєгубов.